مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن 200 ألف نتيجة إعصار جون بالمكسيك

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف شخص في ولاية غيريرو المكسيكية، بعد وصول إعصار "جون" من الفئة الثالثة إلى اليابسة.

وذكر موقع صحيفة "مكسيكو نيوز" اليومية، أن الرياح المصاحبة للإعصار، تسببت في تمزيق أسطح المنازل المصنوعة من الصفيح، وإسقاط الأشجار والتسبب في انهيارات طينية، قبل أن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة استوائية.

وأكدت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالجادو مقتل شخصين في بلدية تلاكواتشيستلاواكا، عندما اجتاح انهيار طيني منزلهما، فيما حثت الجمهور على اتخاذ الاحتياطات حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة خطيرة تهدد أجزاء أخرى من جنوب وجنوب غرب المكسيك خلال الأيام القليلة القادمة.