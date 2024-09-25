الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية

أطلقت الصين، اليوم، صاروخا حاملا تجاريا من طراز "ليجيان-1 واي 4" يقل على متنه خمسة أقمار اصطناعية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين، حيث أرسلت مجموعة من الأقمار الاصطناعية، بما فيها القمر الاصطناعي "جيلين-1 إس أيه آر 01 أيه" والقمران الاصطناعيان رقما 21 و22 من سلسلة "يونياو-1"، إلى المدارات المخططة لها.