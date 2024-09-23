تشدد في بيع أسلحة لمدانين بالعنف المنزلي بأميركا

قال البيت الأبيض، أمس، إن إجراءات معزّزة للتحقق من خلفيات الأفراد حالت دون بيع آلاف الأسلحة النارية لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وآخرين مدانين بجرائم عنف منزلي خلال عام حتى الآن.

وجاء ذلك بعد عام من تأسيس الرئيس جو بايدن مكتباً جديداً لتسريع جهود منع العنف المسلح.

وقال البيت الأبيض، إن معدل ارتكاب جرائم القتل نزل 17% خلال الفترة المذكورة، بعد أكبر انخفاض على الإطلاق في جرائم القتل عام 2023. وأضاف أن البيانات الصادرة عن مؤسسة «أرشيف العنف المسلح»، أظهرت أن وقائع إطلاق النار العشوائي انخفضت أيضاً 20% حتى الآن في عام 2024، مقارنة بالعام السابق، وربما تسجل هذا العام أدنى مستوى منذ عام 2019.