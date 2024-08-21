اكتشاف أول حالة إصابة مشتبه بها بمرض جدري القرود في تايلاند

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اكتشاف أول حالة إصابة مشتبه بها بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس جدري القرود.

وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية، أن تونجتشاي كيراتيهوتاياكورن، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في وزارة الصحة التايلاندية، أوضح في إفادة صحفية اليوم أن النتائج الأولية لعينات المريض، 66 عاما، لا تزال غير حاسمة بشأن إصابته بالسلالة "كليد آي بي"، بينما أظهرت الاختبارات التي أجريت للتأكد مما إذا كان مصابا بالسلالة "كليد 2"، نتيجة سلبية.

وكان المريض قد وصل إلى تايلاند في 14 أغسطس الجاري، كما يخضع 43 من الركاب الذين رافقوه في الرحلة والمخالطين المقربين له، للمراقبة.

وتوصي الهيئة الأوروبية للصحة، الدول الأوروبية بإصدار تحذيرات سفر للأشخاص، الذين يسافرون إلى المناطق المتضررة من الوباء أو العائدين منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطرا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرا صحيا في عدد من الدول.

يذكر أن جدري القرود لا ينتقل بسهولة بشكل عام، حيث يتطلب انتقال العدوى المخالطة المباشرة.