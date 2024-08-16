هزة أرضية بقوة 4.9 درجة بريف حماة وسط سوريا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر غرب مدينة سلمية بريف حماة الشرقي وسط سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا " عن المركز الوطني للزلازل في سوريا قوله إن محطات الرصد الزلزالي سجلت الهزة عند الساعة 13:15، وكان مركزها على بعد 23 كيلومتراً شرق مدينة حماة لافتاً إلى استمرار تسجيل الهزات الضعيفة إلى متوسطة الشدة خلال المرحلة المقبلة.

كان المركز قد سجل 9 هزات منذ أمس (الخميس) وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم ضمن نطاق الهزات الضعيفة إلى المتوسطة في محافظات حماة واللاذقية وحمص وحلب وطرطوس.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني "جي.إف.زد " أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم منطقة الحدود الأردنية السورية على عمق 10 كيلومترات.