كوريا : وفاة 14 شخصاً وإصابة 1690 آخرين بسبب الحر الشديد

قالت وزارة الداخلية الكورية، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحر الشديدة التي تضرب جميع أنحاء البلاد، تسببت في وفاة 14 شخصاً وإصابة حوالي 1,690 آخرين في الأيام الماضية حسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

وأضافت الوزارة أن موجة الحرارة الشديدة المستمرة طيلة الأسبابيع الماضية تسببت كذلك في نفوق 303 آلاف رأس من الماشية والدواجن وحوالي 13 ألف سمكة في المزارع السمكية مما حدا بالسلطات إلى إصدار تحذير من موجة الحر في معظم المناطق بالبلاد اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.