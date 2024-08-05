قواعد أوروبية جديدة لخفض الانبعاثات

أعلنت المفوضية الأوروبية دخول قواعد جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، أمس، بهدف خفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى، مع منح الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية.

ومن المتوقع أن يعمل القانون، الذي يشمل مصانع التعدين المعدنية ومصنعي البطاريات، إضافة إلى مزارع الخنازير والدواجن على خفض الملوثات الرئيسة في الجو، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050.

وقد كانت هناك عمليات، مثل تلك المتعلقة بالمزارع الكبرى للخنازير والدواجن بشكل خاص، خاضعة بالفعل للوائح، لكن سيتم تمديد القواعد الحالية، بحسب المفوضية الأوروبية.