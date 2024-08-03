السويد تغلق سفارتها في بيروت.. وخطوط جوية تمدد تعليق رحلاتها للبنان

أعلنت السويد، اليوم السبت، أنها ستغلق سفارتها في بيروت وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراع على مستوى المنطقة، بعدما دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وأدى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والمسؤول عن إدارة عمليات حزب الله في جنوب لبنان فؤاد شكر هذا الأسبوع، في ضربتين اتُّهمت إسرائيل بتنفيذهما، إلى تفاقم التوترات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم للإذاعة السويدية "أصدرت وزارة الخارجية السويدية تعليمات لموظفيها بمغادرة بيروت والسفر إلى قبرص، كما أن الوزارة تخطّط لنقل سفارتها موقتا"، وفقا لفرانس برس.

واتُّخذ القرار "مبدئيا لشهر أغسطس لكنه قابل للتمديد بحسب الوضع الأمني".

وأضاف الوزير أن "الوزارة تتابع التطورات من كثب".

وبحسب وزارة الخارجية، سافر ما يصل إلى 10 آلاف مواطن سويدي إلى لبنان هذا الصيف، في تحد للتحذير من السفر إلى بيروت الصادر منذ أكتوبر 2023.

وتابع الوزير "أدعو السويديين في لبنان إلى مغادرة البلاد بأي وسيلة ممكنة، طالما أنهم ما زالوا قادرين على ذلك".

من ناحية ثانية، أعلنت عدة خطوط جوية تمديد تعليق رحلاتها من والى لبنان من بينها طيران "إير فرانس" و"ترانزافيا".

في الكويت، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها بدءا من الأحد.

في الأثناء، تواصل شركة طيران الشرق الأوسط رحلاتها مع إجراء تعديلات على مواعيد الرحلات، خصوصا الرحلات الليلية.