العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر يبرم اتفاقا للإقرار بالذنب

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، عن مسؤولين في البنتاغون، لم تذكر أسماءهم، أن خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر واثنين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو وافقوا على الاعتراف بالذنب في تهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولا كبيرا في البنتاغون وافق على الاتفاق الذي يقضي باعتراف خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي بالذنب في مقابل عدم الحكم عليهم بالإعدام.

الثلاثة محتجزون منذ 2003. وكان خالد شيخ محمد من أعضاء تنظيم القاعدة وتتهمه الولايات المتحدة بأنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون على أطراف واشنطن.

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام الرئيسي آرون روج قال في رسالة إلى أفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر "في مقابل إلغاء احتمال توقيع عقوبة الإعدام، وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصا كما هو المدرج في لائحة الاتهام".

وأضافت الصحيفة أن الرسالة جاء فيها أن الثلاثة يمكنهم تقديم إقرارهم بالذنب في جلسة علنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأصدر البنتاغون بيانا اليوم قال فيه إن المدعين توصلوا إلى اتفاقات بالإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، دون الكشف عن شروط هذه الاتفاقات.