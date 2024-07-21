كوريا الجنوبية تواصل البث الدعائي ضد جارتها

واصلت كوريا الجنوبية البث الدعائي عبر مكبرات صوت قرب الحدود مع الشطر الشمالي، لليوم الثالث على التوالي، أمس. وذكرت مصادر عسكرية أن البث الدعائي على مدار الساعة، في الخطوط الأمامية الغربية والوسطى والشرقية، بدأ في الساعة السادسة صباحاً، ومن المقرر أن يستمر 16 ساعة. واستأنف الجيش الكوري الجنوبي البث الدعائي، أول من أمس، رداً على إطلاق كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة، عبر الحدود بعد ظهر الخميس وصباح أول من أمس الجمعة.

ومن المتوقع أن يستمر بث الأخبار عبر مكبرات صوت حتى توقف كوريا الشمالية أنشطتها المعادية.