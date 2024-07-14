المعلومات الأولية عن مطلق النار على ترامب خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا

قال مراسل لشبكة (سي.إن.إن) في منشور على منصة إكس نقلا عن مصادر لم يكشف عنها إن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد هوية الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأضاف المراسل أن المتهم، الذي لقي حتفه، بلغ من العمر 20 عاما وهو من ولاية بنسلفانيا.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يكشف النقاب عن اسم المشتبه به حتى الآن. ولم تتمكن رويترز بعد من التأكد من صحة التقرير.