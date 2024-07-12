روسيا: لن نشارك في قمة سلام ثانية مع أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن روسيا لن تشارك في أي قمة سلام ثانية بشأن الصراع في أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، إن أفكار كييف بشأن عقد اجتماع متابعة للمؤتمر الذي تم في سويسرا في منتصف يونيو الماضي معروفة.

وأضاف جالوزين أن روسيا تعتقد أن الاجتماع سيركز مجدداً على مقترحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فحسب، بينما سيتم تجاهل مبادرات السلام الأخرى. وقال جالوزين، بعدما ذكر تقرير إعلامي أن أوكرانيا تعمل بنشاط على عقد مؤتمر ثانٍ تشارك فيه روسيا هذه المرة: «بالنسبة لنا، فإن مثل هذه الإنذارات النهائية غير مقبولة، ولن نشارك في مثل هذه القمم».