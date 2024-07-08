الكثير من الألمان لا يستريحون حتى خلال العطلات

كشف استطلاع للرأي أن العديد من الموظفين في ألمانيا لا يستطيعون الاستراحة من العمل بشكل تام خلال العطلات.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري بتكليف من شركة «برونوفا بي كيه كيه» للتأمين الصحي، أن 24% من الألمان يعودون من العطلة الرئيسة في العام دون الشعور بالراحة الكافية، ويشعر 19% بالراحة عقب العطلة بشكل متوسط فقط.

ويشعر العديد من الموظفين بالضغط حول ما يفترض أن يكون أروع وقت في السنة. وقال نحو 60% منهم إنهم اضطروا إلى القيام بعمل إضافي مباشرة قبل إجازتهم وبعدها من أجل تنظيم غيابهم أو تعويض أداء أعمال غير مكتملة.