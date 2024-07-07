الرئيس الإيراني الجديد يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى مطلع أغسطس

يؤدي الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع أغسطس ليصبح الرئيس التاسع لإيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان، مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من أغسطس" على أن "يعين خلال 15 يوما الوزراء للتصويت على الثقة".

ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه في حادث مروحيّة في 19 مايو الماضي.

ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بزشكيان موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، رسميا.

وفاز الإصلاحي بزشكيان البالغ من العمر 69 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، وفق نتائج أُعلنت السبت.

وحصل بزشكيان على 53.6 بالمئة من الأصوات فيما حصل منافسه على 44.3 بالمئة، من أصل نحو 30 مليون صوت.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 49.8 بالمئة.

ودعت صحف إيرانية، الأحد، إلى "الوحدة" تحت قيادة الرئيس المنتخب.