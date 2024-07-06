رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تخسر مقعدها البرلماني

خسرت ليز تراس التي تولت رئاسة وزراء بريطانيا من قبل، مقعدها البرلماني في انتخابات الخميس. وباتت تراس السياسية التي ظلت في المنصب لأقصر فترة على الإطلاق، بعد أن تسببت سياساتها في انهيار سوق السندات وتراجع حاد للجنيه الإسترليني.

وحصلت تراس على 11217 صوتاً في دائرتها الانتخابية في ساوث ويست نورفولك شرق إنجلترا، لكن تيري جيرمي مرشح حزب العمال تفوق عليها وحصل على 11847 صوتاً.

وتولت تراس (48 عاماً) رئاسة الوزراء بعد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الذي شابت فترته فضائح، ثم اضطرت إلى الاستقالة بعد 44 يوماً.