عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية بريطانيا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين
هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي ديفيد لامي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بريطانيا.
وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي ديفيد لامي التوفيق والسداد في مهام عمله مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.
وعبر سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
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