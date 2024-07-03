الصورة الأولى لمنفذ عملية الطعن في مركز تسوق إسرائيلي

أصيب شخصان، في العشرينيات من العمر، بجروح حرجة وخطيرة في عملية طعن وقعت في مستوطنة كرميئيل في اسرائيل، ظهر اليوم الأربعاء، وجرى إطلاق النار من قبل الشرطة على المشتبه بتنفيذها وقتله.

وبينما رفضت الشرطة التعليق على هوية منفذ الهجوم، أكد مسؤولون أمنيون أنه عربي إسرائيلي. وبعد ذلك عرفت هويته - جواد ربيع، من سكان قرية نحف المجاورة لمستوطنة كرميئيل.

واعتقلت الشرطة والدة الشاب من قرية نحف، كما اقتحمت القرية ونفذت اعتقالات بحق عدد من أقاربه.

ووفقا للشرطة فإنه "يشتبه أن الهجوم في كرميئيل وقع على خلفية قومية".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، لاحقا، أن "طواقم الإسعاف قدمت العلاج لثلاثة مصابين حالتهم خطيرة وحرجة".

وأضاف أنه "تم نقل شاب عمره نحو 20 عاما إلى المركز الطبي للجليل في نهريا وحالته حرجة ويخضع لعمليات إنعاش، وكذلك تم نقل مصاب آخر عمره نحو 20 عاما، للمستشفى وحالته خطيرة، لكنه بوعيه الكامل".