كوريا الشمالية مستاءة من تدريبات عسكرية مناوئة  

تعهدت كوريا الشمالية، أمس، بالقيام بإجراءات لحماية سيادتها في الوقت الذي أدانت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بسبب التدريبات العسكرية المشتركة التي قامت بها أخيراً.

وجاءت هذه الخطوة وسط تنامي التحالف بين كوريا الشمالية وروسيا، بعد أن وقعتا معاهدة «شراكة استراتيجية شاملة» تدعو إلى تقديم المساعدة العسكرية لبعضهما بعضاً إذا تعرضت أي منهما لهجوم مسلح.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد اختتمت، أخيراً، تدريباتها العسكرية الثلاثية المتعددة المجالات التي استمرت ثلاثة أيام بعنوان «فريدوم إيدج» الهادفة إلى تعزيز ردع التهديدات الكورية الشمالية.