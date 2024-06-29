روسيا: مسيّرات أميركية تحلق فوق البحر الأسود 

أعلنت روسيا أمس أنها رصدت تحليقاً متزايداً للمسيّرات الأميركية فوق البحر الأسود، وتعهّدت بالرد، محذرة من «مواجهة مباشرة» مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). جاء ذلك بعد خمسة أيام على اتهام «الكرملين» الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم صاروخي أوكراني على شبه جزيرة القرم أودى بحياة أربعة أشخاص، في حادث أدى إلى ارتفاع كبير في منسوب التوتر. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى ازدياد عدد المسيّرات الاستراتيجية الأميركية فوق البحر الأسود، متهمة واشنطن باستخدامها لمساعدة أوكرانيا على ضرب أهداف روسية. وقالت إن «ذلك يظهر التدخل المتزايد للولايات المتحدة وبلدان (الناتو) في النزاع في أوكرانيا دعماً لنظام كييف».