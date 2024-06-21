هبوط اضطراري لطائرة ماليزية في حيدر آباد الهندية بسبب حريق في المحرك

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا، الخميس، في مطار راجيف غاندي الدولي بمدينة حيدر آباد الهندية، عقب إقلاعها بوقت قصير بسبب مشكلة فنية خطيرة في أحد محركاتها.

تفاصيل الحادث

أفادت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور وتحمل على متنها 130 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم، وبعد 15 دقيقة فقط من الإقلاع، اشتعلت النيران في المحرك الأيمن للطائرة، مما دفع قائدها إلى طلب الإذن بالهبوط الاضطراري في أقرب مطار.

التحقيقات جارية

أكدت السلطات الهندية أنها فتحت تحقيقا فوريا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في المحرك. من جهة أخرى، أشارت القناة إلى أنه لم يصب أي شخص بأذى جراء الحادث، وتمكن جميع الركاب وأفراد الطاقم من النزول بسلام من الطائرة بعد الهبوط.

إجراءات الأمان والسلامة

تم تحويل الركاب إلى رحلات بديلة لاستكمال رحلتهم إلى كوالالمبور. كما قامت الخطوط الجوية الماليزية بالتعاون الكامل مع السلطات الهندية لضمان سلامة المسافرين والتحقيق في أسباب الحادث لتفادي تكراره في المستقبل.