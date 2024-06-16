ارتفاع عدد وفيات حجاج الأردن إلى 14 وفقدان 17 آخرين

قالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد إن 14 أردنياً توفوا في حين بلغ عدد المفقودين 17 آخرين خلال موسم الحج.

وأكدت الوزارة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنها تتابع مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن وعمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين.

وقالت وزارة الخارجية إن الحجاج المتوفين، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية.