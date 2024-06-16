مقاتلة روسية تخترق المجال الجوي للسويد

اخترقت مقاتلة روسية من طراز «سو-24» المجال الجوي للسويد، شرق جزيرة جوتلاند، أول من أمس الجمعة، بعد أيام من واقعة مماثلة في فنلندا. وقالت القوات المسلحة السويدية، في بيان، إن سلاح الجو حذّر لفظياً في البداية الطائرة التي لم تنحرف عن مسارها، ثم أرسل مقاتلتين «جاس-39 جريبن»، لإجبارها على المغادرة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء، أمس.

وقال قائد القوات الجوية السويدية يوناس ويكمان: «هذا السلوك الروسي غير مقبول، ويظهر قلة احترام لسلامة أراضينا». وتشتبه السلطات الفنلندية في أن أربع طائرات عسكرية روسية، (قاذفتان ومقاتلتان)، انتهكت مجالها الجوي في الجزء الشرقي من خليج فنلندا يوم الإثنين. ووصلت الطائرات لمسافة 2.5 كيلومتر في أراضيها.