زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب بلدة بوان في جنوب غرب كوريا

ضرب اليوم زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر بلدة بوان بإقليم شمال جولا، جنوب غرب جمهورية كوريا وفق ما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، عن وكالة الأرصاد الجوية أن الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سيئول، مشيرة إلى أنه يعد أقوى زلزال يحدث في شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام.

وتم الإبلاغ عن 8 هزات ارتدادية أقل من 2 درجة على مقياس ريختر.

وقالت حكومة إقليم شمال جولا إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بسبب الزلزال.