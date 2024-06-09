الأميرة البريطانية كيت تغيب عن عرض عسكري

بعثت الأميرة البريطانية كيت، أميرة ويلز التي تخضع حالياً لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان، برسالة إلى فوج في الجيش، اعتذرت فيها عن تغيبها عن عرض عسكري، أمس، مضيفة أنها تأمل في العودة قريباً جداً. وكتبت كيت في رسالتها إلى قائد فوج الحرس الإيرلندي «إنه لشرف عظيم أن أكون الكولونيل (الفخري) لكم، وأعبر عن أسفي الشديد لعدم تمكني من تلقي التحية في استعراض هذا العام».

وأضافت في الرسالة التي حملت تاريخ الثالث من يونيو، ونشرها الحرس الإيرلندي على منصة «إكس»، أمس «رجاء، أرسلوا اعتذاري إلى الفوج بأكمله، لكنني آمل في أن أتمكن من تمثيلكم جميعاً مجدداً، قريباً جداً».