بركان جبل إيبو في إندونيسيا يثور مرتين ويقذف بالحمم

ثار بركان جبل إيبو في إندونيسيا مجددا اليوم "الخميس" وقذف بحمم وصخور، وفق مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا.

وقالت مسؤولة في المركز إن البركان الواقع في جزيرة هالماهيرا في شرق البلاد ثار مرتين اليوم "الخميس".. مشيرة إلى أن وضع التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الرابع أو الأعلى ، وحظر المركز أي أنشطة في محيط سبعة كيلومترات من فوهة البركان.

وتعتبر ثورة البركان اليوم "الخميس" هي الأحدث في سلسلة بدأت منذ مايو الماضي، حيث ثار البركان ذاته يوم الثلاثاء مرسلا أعمدة من الرماد الكثيف بطول خمسة كيلومترات تقريبا.

وأخلت السلطات سبع قرى قريبة من موقع البركان منذ 16 مايو الماضي لكن لم تأمر بأي عمليات إجلاء جديدة بعد ثورته اليوم "الخميس".

جدير بالذكر أنه يوجد في إندونيسيا 127 بركانا نشطا.