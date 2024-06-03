زلزال قوي يضرب منطقة نوتو وسط اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9درجة على مقياس ريختر اليوم، منطقة نوتو ، بمحافظة إيشيكاوا، بوسط اليابان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية ( تسونامي) ، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم ترد على الفور تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال في الساعة 6:31 صباح الاثنين بتوقيت طوكيو (2131 الأحد بتوقيت جرينتش، وتم تسجيله عند المستوى الخامس على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 مستويات.