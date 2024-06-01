الناخبون يدلون بأصواتهم في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الهندية

أدلى الناخبون في الهند اليوم، بأصواتهم في المرحلة النهائية من الانتخابات العامة التي أقيمت في ظل أجواء شديدة الحرارة لم يسبق لها مثيل في العديد من المناطق.

وتعد هذه هي المرحلة وهي السابعة، الأخيرة في الانتخابات التي بدأت في إبريل الماضي، والتي يحق لما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها، لتحديد مصير 904 مرشحين يتنافسون على 57 مقعدا.

وتم تسجيل أكثر من 100 مليون شخص للتصويت في ثماني ولايات وأقاليم اتحادية اليوم، منها ولاية البنجاب الشمالية وولايات بيهار والبنغال الغربية وأوديشا الواقعة في الجزء الشرقي من الهند.

ويسعى ناريندرا مودي، للفوز برئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي في الوقت الذي يخوض فيه حزبه القومي "بهاراتيا جاناتا" منافسة أمام تحالف معارضة يضم نحو 20 حزبا بقيادة حزب المؤتمر.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة وغير المألوفة، إلى إرهاق الناخبين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، حيث تمثل البطالة والتضخم المخاوف الرئيسية للناخبين.

ومن المرجح أن يتم فرز الأصوات في 4 يونيو الجاري، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى فوز مريح لحزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه مودي.