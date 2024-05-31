خطاب مرتقب لبايدن بشأن تطورات الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيلقي خطابا الجمعة يتطرق فيه إلى تطورات الشرق الأوسط، فيما تواصل إسرائيل عمليتها في رفح رغم التحذيرات الأميركية من هجوم واسع النطاق في المدينة المكتظة في جنوب غزة.

وقال بايدن على منصة "إكس" "سأدلي بتصريحات في وقت لاحق اليوم بشأن الشرق الأوسط. تابعوني هنا"، مرفقا رابطا للخطاب المصوّر.

ولم يقدّم البيت الأبيض أي تفاصيل إضافية ولم يكشف عن موعد الخطاب.

يأتي الخطاب بعد يوم على صدور حكم بات بموجبه منافس بايدن إلى البيت الأبيض دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان بتهم جنائية.

ولم يعلّق بايدن بعد على الحكم الصادر بحق ترامب الخميس.