الممثلة ستورمي دانييلز مرتاحة لإدانة ترامب.. والاخير يصف الحكم بـ"وصمة عار"

ذكر محامي الممثلة الإباحية الأميركية، ستورمي دانييلز أن موكلته ، تفاعلت عاطفيا مع الحكم بالإدانة الصادر ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في محاكمته بشأن شراء الصمت.

وقال المحامي كلارك بروستر لوسائل إعلام أميركية مساء أمس الخميس "تشعر موكلته بالارتياح بسبب انتهاء القضية الآن.

وأضاف أن الحكم كان مؤثرا في الحقيقة بالنسبة لموكلته/45 عاما/.

وأضاف بروستر نفسه أن حكم الإدانة أظهر أنه ليس هناك "أي إنسان فوق القانون ويجب احترام الاخلاص والاجتهاد من جانب هؤلاء المحلفين وتقديرها".

وكان محامي ترامب قد قال في وقت سابق أن موكله يعتزم الطعن على حكم الإدانة في القضية الذي صدر أمس الخميس .

وقال تود بلانش للمذيعة الأميركية، كايتلان كولينز، من شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، في مقابلة في أعقاب صدور الحكم إن فريق ترامب سيقول، من بين أمور أخرى، إن أعضاء هيئة المحلفين كانوا متحيزين وأن توقيت المحاكمة كان "غير عادل".

غير أن ترامب سيكون قادرا على خوض الانتخابات الرئاسية، حتى بعد إدانته النهائية، حيث أن الدستور الأميركي لا يمنع مجرما من الترشح لأعلى منصب في البلاد.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي خوان ميرشان قرار العقوبة في 11 يوليو. ويواجه ترامب عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، ولكن معظم الخبراء يتوقعون أنه سوف يجري تغريمه فقط.

وبعد الحكم ، وصف ترامب إدانته بأنها "وصمة عار"مدعيا بدون أي دليل أن القاضي ميرشان "فاسد".

وأضاف أن "الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.