حكومة سلوفينيا تقر الاعتراف بدولة فلسطينية وتنتظر موافقة البرلمان

قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب إن حكومته وافقت اليوم الخميس على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد إقدام كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة.

وقال خلال مؤتمر صحhفي في العاصمة ليوبليانا "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

ويجب أن يوافق برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أيضا على قرار الحكومة خلال الأيام المقبلة.

تأتي الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقا تنسقها دول للضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع في غزة.

ودعا جولوب أيضا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال "هذه هي رسالة السلام".

ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها في وسط ليوبليانا.

وأثار القرار السلوفيني تنديدا فوريا من إسرائيل.

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي إن القرار يكافئ حركة حماس على القتل في إشارة إلى هجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.