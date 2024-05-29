البرازيل تستدعي سفيرها في إسرائيل

استدعت البرازيل سفيرها في إسرائيل ولا تعتزم تعيين بديل عنه في الوقت الحاضر، على ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس الأربعاء، في تطور جديد للتوتر القائم بين البلدين على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

واستدعي السفير فريديريكو ماير بالاساس للتشاور مع حكومته بعد قيام أزمة دبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل في فبراير حول الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المصدر الأربعاء أن الظروف غير متوافرة "لعودته إلى إسرائيل".

وكان الرئيس لولا دا سيلفا اتهم الدولة العبرية في 18 فبراير بارتكاب "إبادة" في غزة مشبّها الحرب بين إسرائيل وحماس بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، ما تسبب بأزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من المسؤولين في تل أبيب. وأعلن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن لولا بات شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل.

وعلى الإثر استدعت البرازيل سفيرها للتشاور كما استُدعي السفير الإسرائيلي في برازيليا.