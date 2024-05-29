الجيش الإسرائيلي يسيطر على محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه حقق السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر اليوم الأربعاء.

يبلغ عرض الشريط الضيق، المعروف باسم ممر فيلادلفيا، حوالي 100 متر في بعض الأجزاء ويمتد بطول 14 كيلومترا (8.6 ميل) من جانب غزة من الحدود مع مصر. ويشمل معبر رفح المتجه إلى مصر.

والممر جزء من منطقة أكبر منزوعة السلاح على طول جانبي الحدود الإسرائيلية المصرية بأكملها.

بموجب اتفاق السلام المصري الإسرائيلي يسمح لكل جانب بنشر عدد صغير فقط من القوات أو حرس الحدود في المنطقة.

وفي وقت التوقيع على الاتفاق، كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على غزة، إلى أن سحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها في عام 2005.

وكانت حماس تتمتع بحرية السيطرة على الحدود منذ استيلائها على القطاع في عام 2007.