مقتل 3 جنود إسرائيليين في فخ متفجر برفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنود لقوا مصرعهم في فخ متفجر، الثلاثاء، وأن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 290 من عناصره لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في أكتوبر.

وتقول إسرائيل إنها تنفذ عمليات محدودة في شرق رفح على طول الحدود بين غزة ومصر، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إسرائيل من شن هجوم شامل على المدينة.

أدى القصف الإسرائيلي والغارات الجوية غرب رفح إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا خلال ليل الإثنين ويوم الثلاثاء، معظمهم لجأوا إلى الخيام، وفقا لشهود عيان وعمال الطوارئ ومسؤولي المستشفيات.

استهدفت الضربات المنطقة نفسها التي تسببت فيها غارات يوم الأحد في نشوب حريق أسفر عن مقتل 45 شخصا في مخيم للنازحين.