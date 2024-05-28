تعليق عمليات الرصيف الأميركي العائم بغزة بعد انفصال أحد أجزائه

قال مسؤولان أميركيان إن جزءا من الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة قطاع غزة انفصل وأخرج الرصيف مؤقتا من الخدمة، وذلك في أحدث ضربة لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن من المعتقد أن الطقس السيئ هو سبب انفصال هذا الجزء. ولم يفصح المسؤولان عن حجم الجزء المنفصل أو المدة التي سيحتاجها الرصيف لاستئناف عملياته.

ووفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين آخرين تحدثوا إلى الأسوشيتدبرس، تعرض الرصيف العائم لأضرار بسبب أمواج البحر الهائجة، مما أدى إلى تعليق العمليات مؤقتا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في مارس إقامة الرصيف العائم قبالة غزة. وتُقدر قيمة الرصيف بحوالي 320 مليون دولار، وشارك في بنائه نحو ألف عسكري أميركي ودخل حيز العمليات قبل أسبوعين.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إن الولايات المتحدة نقلت 137 شاحنة مساعدات من الرصيف البحري منذ بدء عملياته، أي ما يعادل 900 طن متري.