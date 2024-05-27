المدعية العسكرية الإسرائيلية: الغارة الجوية الأخيرة على رفح "خطيرة للغاية"

وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، اليوم الاثنين، الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل 35 شخصا على الأقل، بأنها حادثة "خطيرة للغاية".

وقالت يفعات تومر يروشالمي، خلال مؤتمر قانوني في مدينة إيلات الساحلية بجنوب إسرائيل، "من طبيعة الأمور أن تقع حوادث خطيرة في حرب بهذا النطاق وهذه الشدة."

وأضافت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية أن "بعض الحوادث، مثل تلك التي وقعت في رفح بالأمس، خطيرة للغاية."

وقالت إن الجيش الإسرائيلي يأسف دائما عندما يلحق الأذى بالأبرياء من المارة، مضيفة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وبحسب السلطات الصحية في غزة، لقي 35 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب عشرات الأشخاص بجروح في الهجمات الجوية الإسرائيلية على رفح أمس الأحد.

وأعلن الهلال الأحمر أن خيام المدنيين الفارين تم قصفها خلال الهجوم. وأظهرت لقطات من مكان الحادث الملاجئ المؤقتة وهي تحترق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسؤولين كبارا في حماس لقوا حتفهم خلال الغارة الجوية.