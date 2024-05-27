الهجوم الإسرائيلي على مخيم نازجين في رفح يقتل 45 ويفجر إدانات دولية

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في اندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل 45 شخصا في مخيم في مدينة رفح بقطاع غزة، مما أثار غضب زعماء العالم الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

وفي مشاهد قاتمة باتت مألوفة في الحرب التي دخلت شهرها الثامن، هرعت أسر فلسطينية إلى المستشفيات لتكفين جثامين ذويها من القتلى لدفنهم بعد أن أدى الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إلى اشتعال النيران في الخيام المتهالكة.

وقال بسام، وهو من سكان رفح، عبر تطبيق للتراسل "العالم كله بيطلع ع رفح وهي بتنحرق من قبل إسرائيل ولا حدا بيعمل شي ليوقف هالشي".

وقال مسؤولو صحة محليون إنه على الرغم من الاستنكار العالمي لسقوط قتلى في صفوف المدنيين في رفح، واصلت دبابات إسرائيلية قصف المناطق الشرقية والوسطى من المدينة اليوم، مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الجوي الذي وقع أمس الأحد، استنادا إلى "معلومات مخابراتية دقيقة"، أدى إلى مقتل رئيس مكتب حركة حماس في الضفة الغربية وقيادي كبير آخر بالحركة كان يقف وراء هجمات على إسرائيليين.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أمس الأحد اعتراض ثمانية صواريخ بعد إطلاقها من منطقة رفح. وقال أحد الوزراء إن ذلك يظهر الحاجة إلى استمرار العمليات ضد حماس.

لكن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي وصفت الغارة الجوية بأنها واقعة "جسيمة جدا"، وقالت إن التحقيقات جارية.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي اليوم إن الجيش الإسرائيلي "يأسف على أي أذى يلحق بغير المقاتلين خلال الحرب".

ووقع الهجوم في حي تل السلطان حيث كان الآلاف يحتمون بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية هجوما بريا في شرق رفح قبل أكثر من أسبوعين.

وقال مسؤولو الصحة إن كثيرا من القتلى نساء وأطفال، مضيفين أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع لأن بعضهم في حالة حرجة ومصابون بحروق شديدة.

وتواصل إسرائيل هجماتها على رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بوقف الهجمات بزعم أن حكم المحكمة يمنحها مجالا للقيام بعمليات عسكرية هناك.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "غاضب" من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وقال على إكس "هذه العمليات يجب أن تتوقف. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن احترام حكم المحكمة واجب. وقالت بيربوك "القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع، وكذلك على سلوك إسرائيل في الحرب".

وذكر مسعفون أن المستشفيات في رفح، ومنها المستشفى الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تتمكن من التعامل مع جميع الجرحى، لذلك جرى نقل بعضهم إلى مستشفيات في خان يونس شمال غزة لتلقي العلاج.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الوضع مروع. وكتبت على موقع إكس "غزة هي الجحيم على الأرض. والصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك".

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن "ناهيك عن الجوع والمجاعة ورفض السماح بدخول المساعدات بكميات كافية، ما شهدناه الليلة الماضية هو عمل همجي".