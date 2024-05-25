ستولتنبرغ يعلن معارضته تشكيل جيش أوروبي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أنه ضد إنشاء جيش أوروبي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكرر وظائف التحالف.

وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "أرحب بزيادة الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي، لكن هذه الدول لا يمكنها أن تحل مكان حلف شمال الأطلسي، حيث يقدم الأوروبيون نسبة 20% من إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمالي الأطلسي"، مشيرًا إلى أن "80% من الإنفاق الدفاعي للحلف يذهب إلى الدول الأوروبية".

وتابع ستولتنبرغ، بالقول إن "الناتو يجب أن يكون هيكل القيادة الرئيسي"، معربًا عن أمله في أن يعمل الاتحاد الأوروبي على التغلب على "تجزئة" صناعة الدفاع الأوروبية.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "يجب أن نأخذ في الاعتبار المخاطر إذا كانت هناك هياكل قيادة بديلة أنشأتها ذات البلدان (الأوروبية)، فستكون هناك ازدواجية في وظائف الناتو".