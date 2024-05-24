قرقاش: إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة بتعزيز العلاقات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وجود إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات، مشيراً إلى أنها قد تكون فرصة تاريخيّة يجب البناء عليها بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة، بدءاً من الحضور الخليجي الواسع في جنازة الرئيس الراحل إلى التصريحات البناءة المتبادلة بشأن سياسة حُسن الجوار.

فرصة قد تكون تاريخيّة يجب البناء عليها بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة."