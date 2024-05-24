إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية من تقديم الخدمات للفلسطينيين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة إن إسرائيل ستمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد قرار مدريد هذا الأسبوع الاعتراف بدولة فلسطينية.

وهذه الخطوة هي الأحدث في المواجهة الحادة بين إسرائيل وإسبانيا التي انضمت إلى أيرلندا والنرويج في إعلان الاعتراف بفلسطين كجزء من الجهود الرامية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة حيث قتلت الحملة الإسرائيلية نحو 36000 فلسطيني.

ورفضت إسرائيل هذه الخطوة، واتهمت الدول الأوروبية الثلاث بمكافأة حركة حماس على هجومها الخاطف على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة.