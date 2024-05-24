نتنياهو يجتمع بوزرائه بعد أمر محكمة العدل الدولية وقف العملية العسكرية في رفح

يتشاور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع يعقد عبر الهاتف حول قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.

وطلبت المحكمة من إسرائيل "أن توقف فوراً هجومها العسكري، وأي أعمال أخرى تقوم بها في محافظة رفح من شأنها أن تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".