البيت الأبيض: الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق عبر المفاوضات

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال المفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة وذلك بعد أن قالت أيرلندا وإسبانيا والنرويج إنها ستعترف بدولة فلسطينية هذا الشهر.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "الرئيس مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية".

وأضاف أنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف بها من أطراف منفردة.