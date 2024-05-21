ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

طمأن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل مَن سأل عن خادم الحرمين الشريفين، للاطمئنان على صحته، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين، بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تصريحات ولي العهد السعودي جاءت خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم، التي تناولت مُجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، ولاسيما ما يتصل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والدفع بمسارات العمل الثنائي والمتعدّد مع الدول الشقيقة والصديقة نحو آفاقٍ أرحب على مختلف الأصعدة والمجالات.