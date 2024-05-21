ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

طمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم في جدة.

وأعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.