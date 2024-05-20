"الجنائية الدولية" تطلب إصدار مذكرة توقيف في حق نتنياهو وغالانت و3 من حماس

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الاثنين إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فيما يتعلق بأفعالهم خلال الحرب التي استمرت سبعة أشهر بين إسرائيل وحماس.

وقال كريم خان إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس - يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية - مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

ووصف نتنياهو، طلب إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية بحقه ووزير دفاعه بـ"الفضيحة"،مضيفا أن "هذا لن يمنعني أو يمنعنا".

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار المدعي العام بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل هو "وصمة تاريخية ستظل في الذاكرة إلى الأبد".

وقال إنه سيشكل لجنة خاصة للرد على أي عمل من هذا القبيل وسيعمل مع زعماء العالم لضمان عدم تطبيق مثل هذه المذكرات .

من جانبها ،استنكرت حركة حماس بشدة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة الحركة، دون أساس قانوني، ".