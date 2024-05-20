انقلاب فاشل في الكونغو الديمقراطية وفقا للجيش

قُتل ستة أشخاص واعتقل العشرات في أعقاب هجمات على مقر إقامة الحليف المقرب للرئيس فيليكس تشيسيكيدي والقصر الرئاسي في الكونغو الديمقراطية، فيما وصفه الجيش بمحاولة انقلاب فاشلة تم إجهاضها في مهدها.

في ديسمبر، أُعيد انتخاب تشيسيكيدي رئيساً وسط دعوات من المعارضة لإعادة التصويت بسبب ما قالوا إنه الافتقار إلى الشفافية.

قال المتحدث باسم الجيش الكونغولي بريغادير جنرال سيلفان إيكينجي للصحافيين مساء الأحد إنه من بين الستة الذين قتلوا ثلاثة مهاجمين وزعيمهم المعارض الذي يعيش في المنفى كريستيان مالانغا، مضيفًا أنه تم القبض على حوالي 50 من الجناة.

اشتبك مسلحون يرتدون الزي العسكري يوم الأحد مع حراس فيتال كاميرهي، المشرع الفيدرالي المقرب من الرئيس الكونغولي. نشر المتحدث باسم كاميرهي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلًا إن الحراس تمكنوا من إيقافهم وأكدوا أن المشرع وعائلته في أمان.

قال إيكينجي إن حارسين قتلا أيضا.

في البداية، حددت وسائل الإعلام المحلية أن الرجال المسلحين هم جنود كونغوليون، لكنها ذكرت بعد ذلك أنهم على صلة بمالانغا، الذي نشر مقطع مصور من داخل القصر الرئاسي على فيس بوك يوم الأحد يهدد فيه تشيسيكيدي.

قال المتحدث باسم الجيش إن مالانغا قتل في وقت لاحق خلال تبادل لإطلاق النار مع الحرس الرئاسي.

قال إيكينجي للتلفزيون الرسمي إن محاولة الانقلاب "تم إجهاضها في مهدها من قبل قوات الدفاع والأمن الكونغولية و الوضع تحت السيطرة".

وقال في وقت لاحق إن من بين الجناة ثلاثة أميركيين، من بينهم نجل مالانجا.

جاء الهجوم في وقت صعب بالنسبة لحزب تشيسيكيدي الحاكم، الذي يعاني من أزمة بشأن انتخابات قيادة البرلمان، التي كان من المفترض إجراؤها يوم السبت ولكن تم تأجيلها.