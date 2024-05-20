شاهد.. آخر ظهور للرئيس الإيراني ووزير خارجيته قبل تحطم الطائرة (فيديو)

وثقت عدد من الصور ومقاطع الفيديو آخر ظهور للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، قبل تعرض المروحية التي تقلهما لحادث أدى إلى وفاتهما والوفد المرافق.

ووقع الحادث أثناء عودة رئيسي بعدما دشن مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، سد "قيز قلعة سي" المشترك بين إيران وأذربيجان، ويقع السد شمال غرب إيران.

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن رئيسي وعلييف قاما، الأحد، بزيارة موقع بناء سد "قيز قلعة سي" المشترك على الحدود والذي يقع على نهر آرس وتفقدا مختلف أجزاء هذا السد.

كما نشرت وكالة «مهر» مقطع فيديو قالت إنه وثق رحلة رئيسي قبل ساعة من تعرض مروحيته للحادث في سماء محافظة آذربيجان الشرقية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة رويترز لقطاع من داخل المروحية الرئاسية الإيرانية، وظهر بها رئيسي وعبد اللهيان.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين.

وكانت رحلة الرئيس الإيراني تضم 3 مروحيات ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولين آخرين، بسلام إلى وجهتهما.