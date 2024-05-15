غالانت يتحدى نتنياهو ويطالب بخطة واضحة لإدارة غزة بعد الحرب ويعارض الحكم العسكري

واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء تحديا علنيا من وزير الدفاع يوآف غالانت فيما يتعلق بخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة، إذ تعهد الأخير بمعارضة أي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد للقطاع الفلسطيني المدمر.

وقال غالانت خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون إنه، بعد اندلاع الصراع بفترة وجيزة في أكتوبر دعم خطة لتكوين إدارة فلسطينية جديدة ليست لها صلة بحركة حماس.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء نتنياهو أن تلك الجهود "لم تجد استجابة" داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأردف "أدعو رئيس الوزراء إلى إعلان أن إسرائيل لن تحكم غزة عسكريا. لابد من تأسيس بديل لحكم حماس... التردد في اتخاذ القرار سيؤدي إلى ضياع المكاسب العسكرية (للحرب)".

ولم يصدر تعقيب فوري من نتنياهو الذي نشر في وقت سابق اليوم الأربعاء بيانا يبدو أنه رد على تعليقات مماثلة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الشاملة على القطاع إذا حققت هدفها الحربي المتمثل في تفكيك حكومة حماس وجناحها العسكري في غزة.

ولم يصل إلى حد وصف هذا السيناريو بأنه احتلال.