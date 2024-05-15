بيان حكومي سلوفاكي: فيكو فى حالة حرجة.. والهجوم محاولة اغتيال

نقلت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية عن بيان للحكومة أن رئيس الوزراء روبرت فيكو في حالة حرجة حيث أصيب بإصابات مهددة للحياة جراء إطلاق النار عليه.

,تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي الاربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة انه "في وضع حرج" اثر هذا الهجوم الذي ندد بها قادة أوروبيون.

يتولى فيكو، الزعيم الشعبوي الذي يعتبر مقربا من الكرملين، منصبه هذا منذ السنة الماضية.

وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو".

وأضافت في بيان " ووضعه حرج" ووصفت الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".

وجاء في منشور على صفحته على فيس بوك أن فيكو أصيب بعدة طلقات.

وقال الناطق باسم الشرطة ماتيي نومان لوكالة فرانس برس "نؤكد تعرض رئيس الوزراء لهجوم".

وقالت مديرة مستشفى هاندلوفا مارتا إيكهارتوفا حيث تلقى فيكو العلاج قبل نقله الى العاصمة، "تم نقل فيكو الى المستشفى عندنا، وتلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية لدينا".

,أضافت "تم نقل رئيس الوزراء بعد ذلك من المستشفى، وهو في طريقه إلى براتيسلافا".

وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء الى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاق النار.

- ادانات-

وتوالت ردود الفعل المنددة بالهجوم. وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أنا أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".

من جهتها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.

وندد المستشار الألماني أولاف شولتس ب"اعتداء جبان" على رئيس الوزراء السلوفاكي.

كما وصف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الانباء عن الهجوم بانها "مثيرة للصدمة".

وقال على منصة اكس "آمل أن يتعافى رئيس الوزراء في أقرب وقت ممكن. يجب ألا نتسامح مع العنف، ويجب ألا يكون له مكان في المجتمع".

من جهته قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، "روبرت أفكاري معك في هذه اللحظة الصعبة جدا".

ودانت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني بشدة "الهجوم الغاشم" الذي تعرض له فيكو وعبرت عن "صدمتها وادانتها لكل أشكال العنف والهجوم على المبادىء الاساسية للديموقراطية والحرية".

وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن "صدمته وروعه من اطلاق النار" هذا متمنيا لفيكو "القوة للتعافي بسرعة". وقال "أفكاري مع روبرت فيكو ومحبيه وشعب سلوفاكيا".

كما دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اطلاق النار "المروع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.

ترأس فيكو الحكومة أيضا في السابق بين 2006 و2010 وكذلك من 2012 الى 2018.

منذ توليه منصبه في اكتوبر الماضي، أدلى فيكو بسلسلة تصريحات أدت الى توتير العلاقات بين سلوفاكيا وأوكرانيا المجاورة.