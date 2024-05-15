مصرع 16 شخصا جراء انقلاب حافلة في البيرو

لقى 16 شخصا على الأقل مصرعه أمس "الثلاثاء" جراء انقلاب حافلة عن حافة جبلية في منطقة أياكوتشو الجبلية في البيرو، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت وزارة الصحة في البيرو في بيان لها إن الحادث وقع للحافلة - التي كانت تقل أكثر من 40 راكبا - وهي متجهة من ليما إلى مدينة أياكوتشو على مسار متعرّج على طريق ليبرتادوريس السريع.

من جهته ذكر فيبر فيغا المسؤول في أياكوتشو أنه تم انتشال 13 جثة وما زالت 3 تحت الحافلة ، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية السيئة تسبّبت في تأخر عملية انتشال بقية الجثث.