جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

قال مصدر مطلع إن جناح طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة بوينج 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.